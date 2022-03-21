Deruni ne demek, TDK'ya göre Deruni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deruni ne demek? Deruni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deruni kelimesi. Peki deruni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deruni nedir, deruni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DERUNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deruni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Deruni kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre deruni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçle ilgili, içten

- Özünlü



DERUNİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Seven insanda fiziki güzelliklerin deruni taraflarını gören gözler olurmuş.

