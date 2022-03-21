Derviş ne demek, TDK'ya göre Derviş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Derviş ne demek? Derviş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi derviş kelimesi. Peki derviş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre derviş nedir, derviş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DERVİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Derviş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Derviş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre derviş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tarikata girmiş, onun kurallarına ve törelerine bağlı kimse, alperen

- Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse

- Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse

- Kırlangıç balığının küçüğü



DERVİŞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- dervişin fikri ne ise zikri de odur

