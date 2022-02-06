Derya Büyükuncu'nun nankörlüğünü Cüneyt Özdemir gözler önüne sermiş! Sorduğu soru karşısında ter döktürmüş!

Milli sporcu ve Survivor yarışmacısı Derya Büyükuncu, geçtiğimiz gün COVİD-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin seviyesiz bir paylaşımda bulunmuş, sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edilir edilmez hesaplarını gizliye almıştı. Yaşanan durumun ardından geçmiş görüntüleri ortaya çıkan Büyükuncu'nun, Cüneyt Özdemir karşısında ter döktüğü görüldü.

"NANKÖRLÜKTE SINIR TANIMIYOR"

Cüneyt Özdemir'in CNN Türk'te yayınlanan "Cüneyt Özdemir ile" programına konuk edilen Derya Büyükuncu'nun, devletten aldığı bursu hiçe sayarak "Açım aç, ne aldığımın önemi yok" demesine karşılık Özdemir'in "Ne demek önemli değil, burada 113 bin 800 dolar ödendiği söyleniyor" ifadeleri karşısında ter döktüğü görüldü. O video sosyal medyada gündem oldu.