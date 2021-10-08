Derz ne demek, TDK'ya göre Derz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Derz ne demek? Derz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi derz kelimesi. Peki derz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre derz nedir, derz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Derz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Derz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DERZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Derz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Derz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre derz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Duvar taşlarının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralığı

