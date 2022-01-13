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Deşarj ne demek, TDK'ya göre Deşarj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Deşarj kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Deşarj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Deşarj nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Deşarj kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Deşarj ne demek, TDK'ya göre Deşarj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deşarj ne demek? Deşarj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deşarj kelimesi. Peki deşarj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deşarj nedir, deşarj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DEŞARJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deşarj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Deşarj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre deşarj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boşalma
- Rahatlama

DEŞARJ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- deşarj olmak

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