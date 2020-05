'Designated Survivor' 15 Temmuz eleştirileri sonrasında Netflix'ten kaldırıldı

'Designated Survivor' dizisi Netflix'ten kaldırıldı. İnternet üzerinden film ve dizi içeriği sağlayan platform Netflix, Ankara ile Washington arasındaki siyasi ilişkilerin konu edinildiği 'Designated Survivor' dizisinin bir bölümünü RTÜK'ün isteği üzerine Türkiye servisinden kaldırdığını duyurdu.

Netflix'ten yapılan açıklamada, "Türk yetkililerin isteği üzerine yerel kanunlara uygunluk açısından Designated Survivor'ın bir bölümü Türkiye'deki Netflix platformundan kaldırılmıştır." denildi.

Netflix, kaldırılan kısmın 'Designated Survivor''ın ikinci sezonunun yedinci bölümü olduğunu ve Türkiye dışındaki diğer bölgelerde izlenebildiği belirtti.

Söz konusu bölümde Türkiye Cumhurbaşkanı olan 'Fatih Turan' adlı karakter Kiefer Sutherland'ın canlandırdığı ABD Başkanı Tom Kirkman ile karşı karşıya geliyor. Yapımdaki ABD başkanı karakterinin Ankara hükümeti ve Türkiye'de gerçekleşen "15 Temmuz Darbe Girişimi" ile ilgili eleştirileri bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

Mark Gordon Company ve Kinberg Genre'ın yapımcılığını üstlendiği 'Designated Survivor' adlı dizi ABC kanalında iki sezon yayınlanmış, daha sonra Netflix platformu tarafından üçüncü sezonu çekilmişti.

ABD'li popüler Variety, Designated Survivor dizisinin Türkiye ve ABD arasında bir dönem gerilen siyasi ilişkilere yer verdiğini vurguladı.

NETFLİX, BLU TV, PUHU TV'Yİ RTÜK DENETLİYOR

2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) denetimi kapsamına alınmıştı.

RTÜK bu kanunla internet üzerinden radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayıncılık yapan tüm mecralardaki içerikleri denetleyebiliyor.

Netflix şubat ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve Singapur gibi ülkeler dahil Patriot Act With Hasan Minhaj, The Last Temptation Of Christ ve The Last Hangover gibi toplamda dokuz farklı film ve dizi içeriğini platformdan kaldırdığını açıklamıştı.