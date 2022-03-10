Desister ne demek, TDK'ya göre Desister kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Desister ne demek? Desister TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi desister kelimesi. Peki desister ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre desister nedir, desister kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DESİSTER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Desister kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Desister kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre desister kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir sterin onda biri

