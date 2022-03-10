Canlı | Dünyanın beklediği zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor!Demet Akalın'dan külotla poz paylaşan Aleyna Tilki'ye sitem dolu sözler! Gülşen'e de gönderme yaptı!Ukrayna'da ölüleri toplu mezarlara yuvarlıyorlar! Görüntüler yürekleri kor gibi yaktı! Dünya sadece izliyor!Erkân Minderi ne demek, TDK'ya göre Erkân Minderi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?18 Mart okullar tatil mi 2022? 18 Mart ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler tatil mi?TV8 Survivor All Star 43. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeATV Kuruluş Osman 85. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeFOX TV Son Nefesime Kadar 3. bölüm full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar son bölüm izle YoutubeShow TV Oğlum 5. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle YoutubeÇanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2022? 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili kompozisyon ve yazılar | İlkokul, ortaokul, lise düzeyi
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Desister ne demek, TDK'ya göre Desister kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Desister ne demek, TDK'ya göre Desister kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Desister kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Desister ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Desister nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Desister kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Desister ne demek, TDK'ya göre Desister kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Desister ne demek? Desister TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi desister kelimesi. Peki desister ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre desister nedir, desister kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DESİSTER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Desister kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Desister kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre desister kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir sterin onda biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT