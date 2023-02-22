Desmond Agbekpornu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Desmond Agbekpornu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Desmond Agbekpornu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Desmond Agbekpornu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Desmond Agbekpornu 18 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Desmond Agbekpornu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Desmond Agbekpornu'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Desmond Agbekpornu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Desmond Agbekpornu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor
16 Ocak 2019 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2019 yılında Lobi Stars
1 Ekim 2020 yılında Rivers United
9 Ocak 2023 yılında Shooting Stars
Desmond Agbekpornu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Desmond Agbekpornu şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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