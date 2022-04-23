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Destar ne demek, TDK'ya göre Destar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Destar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Destar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Destar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Destar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Destar ne demek, TDK'ya göre Destar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Destar ne demek? Destar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi destar kelimesi. Peki destar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre destar nedir, destar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DESTAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Destar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Destar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre destar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sarık
- Örtü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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