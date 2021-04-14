Destekleme ve Yetiştirme kursları kapanacak mı 2021? Takviye kursları kapandı mı 2021?

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren açıklama MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı salgına karşı tedbir amacıyla 15 Nisan 2021 tarihi itibariyle yeniden uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Peki Destekleme ve Yetiştirme kursları kapandı mı 2021? Takviye kursları kapanacak mı 2021?

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI KAPANACAK MI 2021?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda MEB, 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kursları hakkında şu açıklamayı yaptı;

''Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de ~il, devam edilecektir.''

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TAKVİME KURSLARI KAPANDI MI 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceği duyuruldu. Takviye kurslarına da cumartesi ve pazar günleri devam edilecek.

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