Destina Masal Güler kimdir? Destina Masal Güler öldü mü? Destina Masal Güler cinayeti

Destina Masal Güler öldü mü? Milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya uygulaması Tiktok'ta çektiği videolarla tanınan Destina Masal Güler erkek arkadaşı Halil Mert’le birlikteyken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki Destina Masal Güler kimdir? İşte Destina Masal Güler cinayetinin detayları.

DESTİNA MASAL GÜLER KİMDİR?

31 yaşındaki Destina Masal Güler Ankara'da yaşıyordu. 4 aydır kaportacılık yapan Halil Mert ile birlikteydi.

DESTİNA MASAL GÜLER CİNAYETİ

Destina Masal Güler 13 Mayıs günü Halil Mert’in Mamak’taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Halil Mert hafif yaralı olarak kurtulurken Destina Masal Güler ise boynundan ve başından yara aldı.

DESTİNA MASAL GÜLER ÖLDÜ MÜ?

Destina Masal Güler aldığı kurşun yaralarıyla olay yerinde öldü. Halil Mert jandarmadaki ilk ifadesinde “Kemal Çalık’la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık’tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı” dedi.

Kemal Çalık ise jandarmaya gelerek saldırıdan bilgisi olmadığını iddia etti ve kendisini şu sözlerle savundu;

“Halil Mert ve 4 arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler. Köpeklerini bana doğru kışkırtıp arada kafama yumruk attılar. Destina Masal Güler de yanlarındaydı. O vurmadı ama benimle alay etti. Fırsatını bulup yanlarından kaçtım. Köpekleri peşimden koşup bacağımdan ısırdı. Parkta otururken babam aradı. Jandarmanın beni aradığını söyleyince buraya geldim.”