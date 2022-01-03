Destinasyon Turizmi ne demek, TDK'ya göre Destinasyon Turizmi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Destinasyon turizmi ne demek? Destinasyon turizmi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi destinasyon turizmi kelimesi. Peki destinasyon turizmi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre destinasyon turizmi nedir, destinasyon turizmi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DESTİNASYON TURİZMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Destinasyon turizmi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre destinasyon turizmi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nokta turizmi

