Destiny Ashadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Destiny Ashadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Destiny Ashadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Destiny Ashadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Destiny Ashadi 31 Mart 1995 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Destiny Ashadi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Destiny Ashadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Destiny Ashadi'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Destiny Ashadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Destiny Ashadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Katsina Utd.
1 Ocak 2021 yılında Rivers United
7 Ekim 2021 yılında Niger Tornad.
26 Mart 2022 yılında Katsina Utd.
9 Ocak 2023 yılında Shooting Stars
Destiny Ashadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Destiny Ashadi şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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