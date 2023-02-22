Detan Ogundare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Detan Ogundare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Detan Ogundare kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Detan Ogundare ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Detan Ogundare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Detan Ogundare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Detan Ogundare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Detan Ogundare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Detan Ogundare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Detan Ogundare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Detan Ogundare 8 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Detan Banabars Ogundare şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Detan Ogundare Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Detan Ogundare'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Detan Ogundare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Detan Ogundare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Detan Ogundare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Detan Ogundare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2022 yılında Enugu Rangers

Detan Ogundare kimdir

Detan Ogundare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Detan Ogundare şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Detan Ogundare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Detan Ogundare nereli

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