Deterjan imalathanesinde feci kaza! Forklift üzerine konulan mikseri düzeltmek isterken altında kaldı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, deterjan üretimi yapılan bir imalathanede deterjan karıştırıcı mikserin devrilmesi sonucu altında kalan iş yeri ortağı hayatını kaybetti.

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Deterjan imalathanesinde feci kaza! Forklift üzerine konulan mikseri düzeltmek isterken altında kaldı!

Korkunç kaza, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Mobilyacılar Sitesi mevkiinde meydana geldi.

Deterjan üretiminin yapıldığı bir iş yerinin ortağı Sabahattin Özen, forkliftin üzerine konulan deterjan karıştırıcı mikseri düzeltmek istedi. Bu sırada dengeden çıkan mikser, Özen'in üzerine devrilerek sıkışmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri mikserin altından çıkarılan Sabahattin Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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