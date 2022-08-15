‘Deterjan Pazarı’ vurgununda Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı! 100 milyonun üzerinde ödeme ...

Ticaret Bakanlığı müfettişleri günlerdir gündemi meşgul eden "Deterjan Pazarı" vurgunuyla ilgili incelemelerde bulundu. Hazırlanan raporda yazan detaylar ilgi çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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‘Deterjan Pazarı’ vurgununda Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı! 100 milyonun üzerinde ödeme ...

Ankara'da faaliyet gösteren ve ham maddelerini satan kişilere yaptıkları banyo toplarını 3 katı fiyata satın alacaklarını söyleyerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen "Deterjan Pazarı" adlı firmaya operasyon başlatıldığı günlerdir konuşuluyordu. Operasyon başlatılan firma hakkında açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, firmanın dolandırıcılık yaptığı şirketlere sözleşme de imzalattığını aktardı.

Deterjan Pazarı vurgununda Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı! 100 milyonun üzerinde ödeme ...

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Yaklaşık 10 bin kişiyi dolandıran ve sözleşme imzalatan firmanın, yaklaşık 8 bin kişiye 100 milyondan fazla ödeme yapması gerekiyor. Herhangi bir geri ödemede bulunmayan firma hakkında Ticaret Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık olduğunu ifade etti.

İmzalanan binlerce sözleşmede, "Banyo Temizlik Yapım Seti" olarak isimlendirilen ürün için 150 TL karşılığında birkaç malzemeyi depozito bedeli olarak alacakları, ürün üretildikten sonra teslim alarak her bir ürün için 10 lira ödeyecekleri ve teslimat gerçekleştirildiğinde depozito ücretlerinin geri verileceğinin vaat edildiği görüldü.

Deterjan Pazarı vurgununda Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı! 100 milyonun üzerinde ödeme ...

MÜFETTİŞLER İNCELEDİ

Ticaret Bakanlığı müfettişleri, SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında inceleme başlattı. İnceleme sonrası hazırlanan raporda, bu sene neredeyse 10 bin kişiyle "Banyo Topu İş Kolisi Sözleşmesi" adı verilen sözleşme imzalandığı ve yaklaşık 8 bin kişi 100 milyon liranın üzerinde borçlanıldığı yazıldı.

Şirketin, binlerce kişiye ödemesi gereken milyonlarca lirayla ilgili hiçbir ödeme yapmaması nedeniyle faaliyet, Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesi kapsamında yani nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirildi.

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