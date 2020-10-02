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  3. Dev kaya parçaları düşen Oltu- Artvin yolu ulaşıma kapandı

Dev kaya parçaları düşen Oltu- Artvin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde, meydana gelen olayda, Artvin'e ulaşımın sağlandığı kara yoluna düşen dev kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapantı.

Dev kaya parçaları düşen Oltu- Artvin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde, Artvin'e ulaşımın sağlandığı kara yoluna, dev kaya parçaları düştü. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, kapanan yolu iş makineleriyle temizleyerek, yeniden ulaşıma açtı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Oltu- Artvin yolunun 70'inci kilometresindeki Ayvalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dağdan kopan dev kaya parçaları, kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Olay sırasında yoldan araç geçmemesiyle olası facia önlendi. Kaya parçaları arasından geçmeye çalışan bazı sürücülerin araçlarını ise lastiği patladı.

Sürücülerden Mesut Kaya, "Oltu ilçesinden Ayvalı Mahallesi'ne geldik. Dağdan yuvarlanan kayalar arasından geçerken aracımızın lastiği kesildi. Bu yolun bir an önce temizlenmesi gerekir" dedi.

Sürücülerin kaya parçalarını kaldırarak geçtiği yol, ihbarla gelen ekiplerin iş makineleriyle temizlemesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Dev kaya parçaları düşen Oltu- Artvin yolu ulaşıma kapandıDev kaya parçaları düşen Oltu- Artvin yolu ulaşıma kapandıDev kaya parçaları düşen Oltu- Artvin yolu ulaşıma kapandı

Dev kaya parçaları düşen Oltu- Artvin yolu ulaşıma kapandı

Berna Akkaya
Editör


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