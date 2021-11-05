Dev mücadelede kazanan Trabzonspor! Beşiktaş 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya girildi. Haftanın dev karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. 1-1 devam eden karşılaşmada Trabzonspor 90+6. dakikada yakaladığı kontra atakta Cornelius ile golü buldu ve namağlup liderliğini sürdürdü.

eşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor'a uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapayan ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, 90+6. dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ligde 4. yenilgisini alan ve 20 puanda kalan Beşiktaş, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı evindeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Rakibini iç sahada son olarak 2016-2017 sezonunda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, sonraki 3 maçta 2-2 beraberliklerle ayrıldı.

Geçen sezon iç sahada bordo-mavili ekibe 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sezonki karşılaşmada da aynı skorla ayrıldı.

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde üstünlük kurarken, 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Daha önce evindeki 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a Vodafone Park'ta 2-1 yenildi.

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 8. maçında kalesini gole kapatamadı.

Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah-beyazlı takım, sonraki 8 karşılaşmada rakiplerinin gollerine engel olamadı.

Beşiktaş, söz konusu dönemde 15 gol yedi.

Beşiktaş'ı 1-1 beraberliğe getiren golü atan Cyle Larin, bu sezon beşinci kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a 4-1 yenildiği maçta fileleri havalandıran Larin, Süper Lig'de ise Çaykur Rizespor, Galatasaray (2) ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor teknik heyet ve oyuncuların bulunduğu yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gole sevindiği iddia edilen kişilerle Beşiktaşlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından emniyet güçleri söz konusu 4 kişiyi stattan çıkardı.

Emniyet güçleri bu tribünde daha sonra önlem aldı.