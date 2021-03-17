Deva isminin anlamı nedir, Deva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Deva isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Deva ismi ne demek, Deva ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Deva isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Deva İsminin anlamı nedir? TDK Deva anlamı:

TDK'da Deva ismi ilaç, çare anlamlarında kullanılmaktadır.

Deva İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Deva ismi geçmemektedir.

Deva isminin kökeni:

Deva ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 755 kişi Deva ismini kullanmaktadır.

Deva isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Deva isminin rengi:

Mor

Deva ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Deva isminin Harf Analizi Nedir ?

Deva ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

A : Öncü, lider, mantıklı

Deva isminin Numerolojisi Kaçtır?

Deva ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

E : 6

V : 27

A : 1

= 39 – Deva İsminin Numeroloji Toplamı 39’dir.

Deva ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Deva isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Deva isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

D: 4 E: 5 V: 4 A: 1 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Deva isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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