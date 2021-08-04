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DEVA partisi duyurdu! Ali Babacan'ın acı günü... Kayınpederi İrfan Yurter vefat etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter vefat etti. Acı haber partinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

DEVA partisi duyurdu! Ali Babacan'ın acı günü... Kayınpederi İrfan Yurter vefat etti

Duyurulan vefat ilanında çıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan’ın kayınpederi, Zeynep Babacan’ın babası İrfan Yurter’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

İrfan Yurter'in cenazesi 4 Ağustos günü öğle namazını müteakip Afyonkarahisar Paşa Camisinden kaldırılacak.

 

 

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