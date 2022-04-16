Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP seviciliği yaptı! "İyi halt ettiniz"Hatayspor 1 - 1 Sivasspor | Maç sonucuTV8 Survivor All Star 79. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeBaşarılı iş insanı Erkan Gül, Sri Lanka’da okul yaptırdı!Show TV Aziz 21. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle YoutubeKanal D Arka Sokaklar 623. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle YoutubeFOX TV Aşk Mantık İntikam 41. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YoutubeTRT 1 Kasaba Doktoru 2. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle YoutubeStar TV Kaderimin Oyunu 17. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeBalıkesirspor 1- 1 Menemenspor | Maç sonucu
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP seviciliği yaptı! "İyi halt ettiniz"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP seviciliği yaptı! "İyi halt ettiniz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın HDP hakkında "Zaten geçmişte de bu siyasi çizgi defalarca kapatılmış. Bitmiş mi? Her dönemde kısa süreli kahramanlıklar: İşte biz kapattık! İyi halt ettiniz." demesi dikkat çekti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP seviciliği yaptı! "İyi halt ettiniz"

T24 ekranında gazeteci Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Ali Babacan "altılı masa içinde üçüncü ittifak" tartışmalarını, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kriterlerini, HDP'ye yönelik iktidarın yaklaşımını ve Gezi eylemleri sürecinde iktidar içindeki yaşananları anlattı. 

Geçtiğimiz yıl üçüncü ittifak teklifinin geldiğini ancak sıcak bakmadıklarını belirten Babacan, "Altılı masada otururken başka alternatifi konuşmayı etik bulmayız. Altılı masanın tartışması doğal ama güven sarsıcı olmamalı." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ADAY KRİTERİ

Altılı masanın üzerinde uzlaştığı cumhurbaşkanı aday kriterini açıklayan Babacan, "Kapsayıcı, kucaklayıcı ve demokrasiye gönül vermiş olmalı. Bunun dışında bir kriter konuşmadık." dedi.

"DEFALARCA KAPATILMIŞ"

 Babacan, HDP'nin temsil ettiği siyasi çizgisinin parlamentoda temsil edilmesini önemli bulduklarını dile getirerek, "Zaten geçmişte de bu siyasi çizgi defalarca kapatılmış. Bitmiş mi? Her dönemde kısa süreli kahramanlıklar: İşte biz kapattık! İyi halt ettiniz" şeklinde konuştu.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP seviciliği yaptı! İyi halt ettiniz

Gezi olayına da değinen Babacan'ın diğer açıklamaları şu şekilde;

"-Başbakan olan Erdoğan Gezi'de gözünü kararttı, durduramadık. İçeride ciddi mücadele verdik. Bakan olarak ne söylemişim kayıtlarda. Sadece ben değil bakanların neredeyse tamamı durduramadık. Erdoğan değişik bir psikolojiye girdi.

-Bu seçim ülkenin son şansı olabilir. Son demokrasi nefesi olabilir. Hata yapma şansımız yok. Partilerin dar parti çıkarlarından kendisini soyutlaması lazım. Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünen insanların kendi şahsi ihtiraslarından arınıp bu ülke meselesi deyip yapıcı olması lazım. Kolay yönetilecek bir süreç olmayacak

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP seviciliği yaptı! İyi halt ettiniz

Adayın seçimlerden üç ay önce açıklanması makul bir süre. Aday olacak kişinin güçlendirilmiş parlamenter sistem ve geçiş süreci ile mutabakata imza attıktan sonra aday olması lazım.

- ODTÜ'lü protestocu öğrenci gruplarıyla istedikleri zaman görüşmeye hazırız. Eleştirdikleri konularla ilgili hafızayı, konuşarak tazeleyelim. 

- Kur Korumalı Mevduat sisteminin maliyeti korkunç olacak. Emekli maaş ve asgari ücreti de mevduatlar gibi dövize endeksleyin de görelim. 

- Yerel yönetimler üzerindeki İçişleri Bakanı ve Bakanlığı'nın vesayetini kaldıracağız. Mahkeme kararlarını esas alacağız. "

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP seviciliği yaptı! İyi halt ettiniz

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT