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  3. Deva Partisi İlçe Başkanı Hasan Arusoğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Deva Partisi İlçe Başkanı Hasan Arusoğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığı öğrenilen ve bir süredir tedavi gören Şanlıurfa Bozova Belediyesi eski başkanı ve Deva Partisi Bozova İlçe Başkanı Hasan Arusoğlu, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Deva Partisi İlçe Başkanı Hasan Arusoğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bir süredir Covid-19 tedavisi gören eski Bozova Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören DEVA Partisi Bozova İlçe Başkanı ve eski Bozova Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Arusoğlu'nun cenazesi, Yusuf Paşa Camisinde kılınacak öğle namazı sonrası Bediüzaman Aile Mezarlığına defnedilecek.

Deva Partisi İlçe Başkanı Hasan Arusoğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Berna Akkaya
Editör


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