Ak Parti'den Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yapan Erhan Erol, Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na atandı. Gaziosmanpaşa'da iki dönem belediye başkanlığı yapan Erhan Erol'un, Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na atanması süpriz olarak niteleniyor. Durum böyleyken " Deva Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol kimdir? Kaç yaşında? Nereli? " sorularının cevapları merak konusu oldu.

DEVA PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI ERHAN EROL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, 1965 yılında İstanbul'da doğdu.

1990 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladıktan sonra 1991 ve 1993 yılları arasında Kütahya ve Bingöl'de yönetici hekimlik görevinde bulunan Erol, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Sosyoloji Bölümü'nü bitirmiştir.

1993-1995 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Projesi İl Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2004 yılına kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanı olarak çalışan Erol, 2004-2014 yılları arasında iki dönem İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Erol, evli ve iki çocuk babasıdır.