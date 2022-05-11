Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tahliye edildi

Deva Partisi kurusu üyesi Metin Gürcan 26 kasım tarihinde 'askeri ve siyasi casusluk' yaptığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'daki evinde göz altına alınmıştı. Söz konusu soruşturma için İl Emniyet Terörle Mücadele şubesinde sorgulanan Gürcan, Ankara Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanmıştı. Gürcan'a 'askeri ve siyasi casusluk' yaptığı gerekçesiyle 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

'ASKERİ VE SİYASİ CASUSLUK' SUÇLAMASI

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davada savcı, Gürcan hakkında hazırlanan iddianamedeki bilgilerin devlet sırrı niteliği taşıdığını söyleyip duruşmanın kapalı yönde görülmesi yönünde talepte bulunmuş ve mahkeme heyeti de duruşmanın kapalı yönde görülmesine hükmetmişti. Davanın bugün görülen 2. duruşmasında mahkeme, Gürcan’a adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmederek sanığı tutuksuz yargılamak üzere tahliye edilmesine karar verdi.