DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a büyük şok! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti, liyakat vurgusu dikkat çekti

AK Parti'den ayrıldıktan sonra eski partisi hakkında yaptığı skandal çıkışlarla adından söz ettiren Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile yeniden siyasete dönmüştü. Millet İttifakı içinde kendisine yer arayan Babacan'ın partisinde flaş gelişme yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Deva Partisindeki görevlerimden siyaset ve yönetim anlayışımızdaki farklılıklar nedeniyle istifa ettim. İstifama ilişkin açıklamam aşağıdadır." dedi.

Birol Aydemir istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aylardır DEVA Partisinin kuruluş ilke ve değerlerini, program ve tüzüğünü, yönetim felsefesi ve uygulamalarını tekraren gözden geçirdim. Ancak geldiğimiz noktada parti yönetimine ilişkin bazı uygulamaların partilerin anayasası olan tüzüğümüz çerçevesinde vücut bulan ilke ve değerlerimizle uyuşmadığını ve bu durumun parti yönetiminde dikkate değer bir rahatsızlığı yol açmadığını üzülerek müşahede ettim.

"DEVA PARTİSİ'NİN ALTERNATİF OLMASI GEREKTİĞİNİ DİLE GETİRDİM"

Ben, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de samimiyet, dürüstlük ve tutarlılığın temel alınması gerektiğine inanıyorum. Ben DEVA Partisi'nin sadece diğer partilere değil, siyasi sistem ve işleyişine de alternatif olması gerektiğini her zaman dile getirdim.

LİYAKATA VURGU YAPTI

Ancak, şimdiye kadar yaşanan sürecin benim söylem ve beklentilerime uygun olmadığı gibi Parti'nin kuruluş amacına ve felsefesine de uygun olmadığını düşünüyorum. DEVA'nın parti programını yazanlardan biri olarak ancak ortak akıl ve istişareye dayanan kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatın öncelendiği bir yönetim şeklinin başarı getirebileceğine inandım.

"BAŞARILI OLUNACAĞINA İNANMADIĞIMI DA İFADE ETMEKTE YARAR GÖRÜYORUM"

30 yıllık meslek hayatım boyunca da bu çerçevede hareket ettim. Sistemsel yapının tesisini ve kurumsallaşmayı savundum. Ancak, DEVA Partisi kurulduğundan bu yana, parti yönetimi ve siyaset yapma anlayışımıza bunları maalesef yeterince yansıtamadığımızı düşünüyorum. Bu ilke ve prensipler yeterince sahiplenilmeden adil bir yönetim sergileneceğine ve başarılı olunacağına inanmadığımı da ifade etmekte yarar görüyorum.

"LİYAKATIN ÖNCELENDİĞİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞINA KAVUŞUR"

Söz konusu ilke ve prensiplerin, gereğince hayata geçirilememesinin hayal kırıklığını daha fazla yaşamamak adına, 11 Mart 2022 itibarıyla DEVA Partisi'ndeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım. Umarım hem DEVA Partisi hem de ülkemiz siyasi ortamı hedeflediğimiz kural bazlı, adil, şeffaf ve liyakatın öncelendiği bir yönetim anlayışına kavuşur. Herkese sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Saygı sevgilerimle.”