DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan 'İttifak' tartışmalarına nokta! 'kendi amblemi...'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde kendi amblemi ve adaylarıyla gireceğini açıklayarak ittifak tartışmalarına da nokta koydu.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan 'İttifak' tartışmalarına nokta! 'kendi amblemi...'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde, yerel seçimde 'ittifak' yapıp yapmayacaklarına ilişkin tartışmalarına son noktayı koydu.

Babacan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.

"KENDİ İSMİYLE, KENDİ AMBLEMİYLE.."

Ali Babacan, söz konusu konuşmasında şunları kaydetti:

"DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun."

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