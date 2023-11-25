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DEVA Partisinde istifa depremi! 800 kişi istifa edip AK Partiye katıldı
Seçimlerde alınan başarısız sonuçlar ardında parti içinde yaşanan tartışmalar istifaları da art arda getirmeye devam ediyor. DEVA Partisinden istifa eden 800 kişi AK Partiye katıldı.
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