Devalüe ne demek, TDK'ya göre Devalüe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devalüe ne demek? Devalüe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devalüe kelimesi. Peki devalüe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devalüe nedir, devalüe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Devalüe kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Devalüe kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DEVALÜE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devalüe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Devalüe kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre devalüe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Değerini düşürmek` anlamındaki devalüe etmek, `değeri düşürülmek` anlamındaki devalüe olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz

