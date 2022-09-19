Devam eden TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları hakkında paylaşım yapan Bakan Kurum: "Başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Devam eden TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları hakkında paylaşım yapan Bakan Kurum: "Başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250"

Başvurularının 14 Eylül'de başladığı TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru sayısının 3.5 milyona yaklaştığını duyurdu.

"BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Paylaşımını Twitter hesabından yapan Bakan Kurum, "Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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