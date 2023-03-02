Devante Stanley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devante Stanley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devante Stanley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Devante Stanley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Devante Stanley 1 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Devante Stanley Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifty Fifty Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Devante Stanley'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Devante Stanley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Devante Stanley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında St. Neots Town
1 Şubat 2019 yılında Royston Town
1 Temmuz 2019 yılında Biggleswade Town
1 Temmuz 2020 yılında St. Albans City
Devante Stanley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Devante Stanley şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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