Deve Hamuru ne demek, TDK'ya göre Deve Hamuru kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deve hamuru ne demek? Deve hamuru TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deve hamuru kelimesi. Peki deve hamuru ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deve hamuru nedir, deve hamuru kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEVE HAMURU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deve hamuru kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre deve hamuru kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yenilmesi ve sindirilmesi güç yiyecek

