Deve Kini ne demek, TDK'ya göre Deve Kini kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deve kini ne demek? Deve kini TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deve kini kelimesi. Peki deve kini ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deve kini nedir, deve kini kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEVE KİNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deve kini kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre deve kini kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitip tükenmek bilmeyen kin



DEVE KİNİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu vaziyeti de görünce büsbütün kızdı, Gülsüm'e unutmaz, affetmez bir deve kini bağladı.

