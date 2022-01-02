Devetabanı ne demek, TDK'ya göre Devetabanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devetabanı ne demek? Devetabanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devetabanı kelimesi. Peki devetabanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devetabanı nedir, devetabanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEVETABANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devetabanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre devetabanı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşikgillerden, geniş yapraklı bir süs bitkisi (Phlodentron)

