Devid Fejzulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devid Fejzulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devid Fejzulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Devid Fejzulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Devid Fejzulla 13 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Devid Fejzulla Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT MANAGEMENT TALENT yapmaktadır. Devid Fejzulla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Devid Fejzulla'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Devid Fejzulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Devid Fejzulla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Devid Fejzulla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Devid Fejzulla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Boavista Sub-17

1 Ağustos 2020 yılında Sabadell U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Dinamo

29 Ağustos 2022 yılında KF Teuta

31 Aralık 2022 yılında FK Dinamo

Devid Fejzulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Devid Fejzulla şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Devid Fejzulla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U17 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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