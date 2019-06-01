Devler Ligi'nin ilk 11'ler belli oldu
İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.
OTTENHAM - LIVERPOOL
STAT: Wanda Metropolitan (Madrid)
SAAT: 22.00
HAKEM: Damir Skomina (Slovenya)
YAYIN: beIN SPORTS 1 / beIN SPORTS HABER
İLK 11'LER
TOTTENHAM: Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Winks, Sissoko; Eriksen, Dele Alli, Son, Kane
LIVERPOOL: Alisson, Arnold, van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
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