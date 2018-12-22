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Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında konuştu"

IHAAW192425-SIY/22-12-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhur İttifakı'na hem de yeni sistemin varl

Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında konuştu"

IHAAW192425-SIY/22-12-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhur İttifakı'na hem de yeni sistemin varlığına bağlılığından dolayı bütçeye müsterih ve müftehir bir vicdanla evet demiştir" dedi. 22.12.2018 19:24:25 TSI NNNN


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