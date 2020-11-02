Bursa'nın ithal üründen uzak çiftçi pazarı ilgi odağı olduSon Dakika! İmamoğlu'ndan sevindiren haber: Taburcu olduNöroloji Uzmanı Uzm.Dr.Özden Mengü: Yedikleriniz migren atağını tetikleyebiliyorKüçükyumuk ailesi için umutlu bekleyiş sona erdi!Karma nedir? Ne demektir? Karma TDK anlamıİsmail Küçükkaya korona mı? İsmail Küçükkaya niye yok, neden haber sunmuyor?YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YÖKDİL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?Uzman Doktor Aydın Ünsal, 20 günlük koronavirüs mücadelesini kaybettiTsunamiye kapılan Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler çıktıİşverenlere kısa çalışma ödeneği uyarısı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Devlet Bahçeli korona mı oldu? Özel Kalem müdürü açıkladı

Devlet Bahçeli korona mı oldu? Özel Kalem müdürü açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüs salgınına yakalandığı iddialarının ardından Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli korona mı oldu? Özel Kalem müdürü açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ailesinin koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanması sıcaklığını korurken bu kez  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de koronavirüs salgınına yakalandığı ve bu sebeple eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın cenaze törenine katılmadığı öne sürüldü. İddialar sosyal medyada çokça konuşulunca Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tartışmalara son noktayı koydu.

DEVLET BAHÇELİ KORONA MI OLDU?

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın irtibat kurduğu Murat Çeliker, Bahçeli'nin koronavirüs salgınına yakalandığı iddialarını yalanladı.

Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan "Bahçeli covid oldu" söylentisini sordum, "Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi" dedi." ifadelerini kullandı.

 

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüs salgınına yakalandığı iddia edilmişti.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT