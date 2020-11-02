Devlet Bahçeli korona mı oldu? Özel Kalem müdürü açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ailesinin koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanması sıcaklığını korurken bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de koronavirüs salgınına yakalandığı ve bu sebeple eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın cenaze törenine katılmadığı öne sürüldü. İddialar sosyal medyada çokça konuşulunca Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tartışmalara son noktayı koydu.

DEVLET BAHÇELİ KORONA MI OLDU?

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın irtibat kurduğu Murat Çeliker, Bahçeli'nin koronavirüs salgınına yakalandığı iddialarını yalanladı.

Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan "Bahçeli covid oldu" söylentisini sordum, "Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi" dedi." ifadelerini kullandı.

Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan "Bahçeli covid oldu" söylentisini sordum, "Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) November 1, 2020

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüs salgınına yakalandığı iddia edilmişti.