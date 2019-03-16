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Devlet Bahçeli, Manisa'da halka hitap etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Devlet Bahçeli, Manisa'da halka hitap etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

- Milli bekamız için hesapsız, çıkarsız bir ittifak kurduk.

- Zillet ittifakı yanlıştadır. İsimleri 5 harften oluşanlar milletin başına püsküllü beladır.

- Ezanı ıslıklayanlarla CHP'ye ve İyi Parti'ye oy veren kardeşlerimizin ne işi vardır?

- Kılıçdaroğlu yabancı silah şirketlerinin sözcülüğüne heves ediyor.

- 31 Mart'ta zafer Cumhur İttifakı'nındır.

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