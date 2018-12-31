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  3. Devlet Bahçeli, "Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların bitirilmesi milli gaye olmalıdır"

Devlet Bahçeli, "Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların bitirilmesi milli gaye olmalıdır"

IHAAW115536-SIY/31-12-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekâtla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçler

Devlet Bahçeli, "Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların bitirilmesi milli gaye olmalıdır"

IHAAW115536-SIY/31-12-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekâtla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi. 31.12.2018 11:55:36 TSI NNNN


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