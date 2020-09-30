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Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi çıkışı: Yeni baştan yapılandırılmalıdır

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli "1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı bir dönemde Anayasa Mahkemesi de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmalıdır." dedi.

Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi çıkışı: Yeni baştan yapılandırılmalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır.

Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır.

Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır.

Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır.

Tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir Yüce Mahkeme, deyim yerindeyse bir Divan-ı Ali kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır."

Tayfun Altuntaş
Editör


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