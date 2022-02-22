Devlet Bahçeli'den, Münih'te Türkiye'yi aşağılayan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! "Soysuzluğun ete kemiğe bürünmüş hali!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme dair konuları ele aldı. Oldukça önemli açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'na da atıfta bulunmayı ihmal etmedi. MHP lideri, İBB Başkanı'nın Almanya'da gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye'yi kötülemesi ve hemen ardından Cem Özdemir ile görüşmesini "Soysuzluk" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMİŞ, KÖTÜ GÖSTERMİŞTİR"

Ekrem İmamoğlu'nun Almanya'daki açıklamalarında, Türkiye'yi küçümseyen ifadelere yer vermesine sessiz kalamayan Bahçeli, "Türkiye’yi temsilen Milli Savunma Bakanımız bu Konferans’a katılmışken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da Münih’e gitmesi dikkat çekmiştir. İstanbul Belediye Başkanı, hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiçbir yüz kızarıklığı emaresi göstermeden Türkiye’yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Bu jurnalciliktir, köksüzlüktür, kimliksizliktir, skandal bir rezalettir." ifadeleriyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi.

"FOSİLLEŞMİŞ ZİHNİYET"

İmamoğlu'nun Münih'teki konuşması Türk halkının tepkisine neden olmuştu. Avrupa'da gerçekleştirdiği açıklamalarıyla Türkiye'yi küçük düşüren İmamoğlu'na Bahçeli, "Türk milletinin oyuyla seçilen bir belediye başkanının yabancı ülkelerde milletin irade, tercih ve takdirinden şikâyet etmesi kararmış ve fosilleşmiş zihniyetini ele vermiştir. " şeklinde konuşarak, eleştiride bulundu.

CEM ÖZDEMİR MESELESİ

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Cem Özdemir'e de uğramadan yurda dönmeyen İmamoğlu'nun bu tutumunu, şerefli bir davranıştan çok uzak bulan Bahçeli, "Üstelik Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her fırsatta dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL DEMOKRASİYE AÇ OLSAYDI, SEN EKMEĞE MUHTAÇ OLURDUN"

Münih'te Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı olduğunu söyleyen İmamoğlu'na Bahçeli, "İstanbul sorun yumağı olmuşken, Münih’te gezen, siyaset cambazlığına heves eden, destek toplamaya çalışan, kulis yapmaya kalkışan İmamoğlu’nun İstanbullu kardeşlerimin iradesini hiçe saydığı, batının maşalığına talip olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. İstanbul demokrasiye aç olsaydı, sen ekmeğe muhtaç olurdun." İstanbul demokrasiye aç olsaydı, Münih’in yolunu zor bulurdun." ifadelerini kullandı.