Devlet Bahçeli'den tarihi konuşmasıyla yer gök inletti! "HDP, PKK demektir, CHP de eş anlamlısı!"

Canlı! MHP'nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair güncel konulara yer veren Bahçeli, Atatürk Anıtı'ndan, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na, Cumhur ve Millet İtiifakları'ndan, AB elçisinin İBB ziyaretlerine kadar bir çok kon uya değinen Bahçeli, tarihi bir konuşmayla adeta yeri göğü inletti.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU BİRBİRİNE RAKİP

"İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı birbirini rakip gördüğü için tesirsiz hale getirmenin peşindedir. Dışarıdan medet ummaktadırlar. CHP tuzak ve tertiplerin kutupbaşıdır. Balık restoranı konusunda da birbirlerini yalanlamışlar ve Kılıçdaroğlu yemekten haberi olduğunu söylerken İmamoğlu Genel Başkanının hilafına konuşmuştur."

TÜRKİYE TUZAK VE DAYATMALARI YERLE YEKSAN EDİYOR

"Yolumuz çetin, yükümüz ağır olsa da inanç ve irademizin kudretiyle mütecaviz dayatmaları yerle yeksan ediyoruz. Başarmanın haricinde bir seçeneğimiz olmadığını biliyoruz. Bizim başarmamız istikbalimiz ve tam bağımsızlığımızla ilgilidir."

CUMHUR İTTİFAKI İRADESİ

"Türkiye kurulan tuzakları birlik ve beraberliğiyle, Cumhur İttifakı'nın iradesiyle yıkmaktadır.

Parti kampımızda farklı alanlardaki parti çalışmalarımız, bilimsel çalışmalar, seçim kanunundaki değişiklikler, MYK üyelerimizin geniş bir şekilde bilgilenmesi de sağlanmıştır. Bu konularda Dışişleri Bakan Yardımcımıza da teşekkür ediyorum."

81 İLDE VATANDAŞIMIZLA BULUŞTUK

"Heyecanımız her geçen gün artacaktır. Vatanımızın her yerine ulaşılmış, gönül kapıları çalınmıştır. Hamdolsun beklediğimiz sonuç alınmış, samimiyetle çıktığımız yol bizi bu sonuca ulaştırmıştır. İl il Anadolu temasıyla 81 ilimizin tamamında vatandaşlarımızla birebir temas kurulmuştur."

CHP'NİN NE OLDUĞUNU ANLATACAĞIZ

"Durmayacak, beklemeyecek ve yorgunluk emaresi göstermeyeceğiz. En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan bölgelerde bu partinin gerçek yüzünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlatacak, milletimizi aydınlatacağız. Temamızı bu defa Adım Adım 2023 olarak belirlemiş bulunmaktayız.

CHP aziz Atatürk'le yollarını ayırmış, siyasi yıkım müteahhitidir. Eylem ve emelleri ile bunu defalarca ispat ve tescil etmiştir. CHP, HDP ve Zillet'in diğer ittifakları emperyalizmin mızrak ucudur. Küresel lobilerin içimize sızdırılmış saat ayarlı bombasıdır."

KILIÇDAROĞLU MİLLETLE HESAPLAŞMAYA CÜRET ETMİŞTİR

"CHP Genel Başkanı etnik kökenin dezavantaj olduğunu söylemektedir. Türkiye'de dezavantajlı bir kesim yoktur. Bu bölücülüktür. İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır. Engellilik dezavantaj değildir saptırmadır. Cinsel yönelimden dem vurup bunun yasal güvenceye alınacağını söylemek ahlak ve maneviyatımıza atılmış kara bir lekedir. Kılıçdaroğlu, Müslüman Türk milletinin itibarı, itikadı ve ihtişamıyla hesaplaşmaya nasıl cüret edebilmiştir?"

CHP MİLLİ AHLAKA EL KALDIRMIŞTIR

"Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. O bozuldu mu yıkım kaçınılmaz hale gelir. CHP Milli ahlaka el kaldırmıştır.

Bu gerçekleri milletimiz tüm çıplaklığıyla anlatacağız ve inanıyorum ki başaracağız."

CUMHUR İTTİFAKI DİRİLİŞ VE YÜKSELİŞ İTTİFAKIDIR

"Cumhur İttifakı bir vatan ittifakı, siyasi hesapların üzerinde diriliş ve yükseliş ittifakıdır. Cumhur'un ruh kökünden doğan bir erdem mukavelesidir. Çanakkale'yi geçilmez yapanların mirası bizimledir. Haklının ve hakikat özleminin ittifakıdır. Adımız bilinmekte, adayımız berrak ve aklımız milli ve yerlilikte billurlaşmıştır."

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU BİRBİRİNİ RAKİP GÖRÜP, DIŞARIDAN MEDET UMMAKTADIR

İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı birbirini rakip gördüğü için tesirsiz hale getirmenin peşindedir. Dışarıdan medet ummaktadırlar. CHP tuzak ve tertiplerin kutupbaşıdır. Balık restoranı konusunda da birbirlerini yalanlamışlar ve Kılıçdaroğlu yemekten haberi olduğunu söylerken İmamoğlu Genel Başkanının hilafına konuşmuştur.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİDİR

Türkiye'nin geleceği 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir ve erken seçim yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'nin medeniyet ve muassır yüzüdür. Yaşanmış Türk İslam asırlarının çağımızdaki şah damarı ve söken şafağıdır.

ABD ELÇİSİNİN İBB ZİYARETİ!

Birleşik Devletler Büyükelçisi ayağının tozuyla 'Askıda fatura projesi' kılıfı altında diplomatik nezaket ve teamülleri çiğneyerek soluğu İstanbul Belediyesinde alması planlanmış bir tahriktir. Bu Büyükelçi Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya kalkmıştır. Bu ne telaştır. Bu neyin işaret fişeğidir? Anlaşılan heybesi baya dolu gelmiş.

BU ÜLKEDE İKTİDARIN YOLU YABANCI BAŞKENTLERDEN GEÇMEZ

Bunlarla görülecek hesaplarımız vardır. Muhatapları da pişman olacaktır. taşıdığı misyona gölge düşürmekten dikkatle uzak durmalıdır. Dış baskı ile siyasi sonuç almaya heves edenler vakitsiz öten horozlardan farklı değildir. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez!

BİZİM AVRUPA'DAN ÖĞRENECEK BİR ŞEYİMİZ YOKTUR

Soros'çu Osman Kavala için Avrpa Konseyi bize hize biçmeye kalkmasın. Türk yargısı bağımsızdır. Bizim ne Avrupa Konseyi ya da AİHM'den duyacak veya öğreneceğimiz bir şey yoktur. Onlar kendi söküklerini diksinler.

HDP DEMEK PKK DEMEKTİR, CHP DE EŞ ANLAMLISIDIR

"HDP demek PKK demekse, CHP de onun eş anlamlısıdır."