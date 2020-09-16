Devlet Başkanı Çalışma Bakanı’na tekme tokat saldırdı

Batı Afrika ülkesi Gine utandıran görüntülere sahne oldu. Gine Başkanı Alpha Conde, çalışmalarını beğenmediği Çalışma Bakanı'na tekme tokat saldırdı. o skandal anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

BAŞKAN VURDU, BAKAN KAÇTI

Gine'de, Başkan Alpha Conde, yönetimdeki zaafiyet nedeniyle Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Bakanın dayak yediği görüntüler kameralarca anbean kaydedilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bakana defalarca yumruk atan Başkanın siniri yatışmazken, bakanın ise yumruklardan kaçmaya çalıştığı gözlendi.