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Devlet denetleme kurulunun yetkilerinde değişikliğe gidildi: Genişletildi!

Resmi Gazetede Devlet Denetleme Kurulu hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Devlet denetleme kurulunun yetkilerinde değişikliğe gidildi: Genişletildi!

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, devlet denetleme kurulunun yetkileri genişletildi. Cumhurbaşkanlığının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının bendinde yer alan "dernekler ve vakıflar" ibaresi " dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlik ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklıklar" şeklinde değiştirilmiş ve genişletilmiştir.

Devlet denetleme kurulunun yetkileri genişledi! Resmi Gazete'de yayımlandı

YETKİLER GENİŞLETİLDİ!

Bu kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisine sahip olabilecek. Devlet Denetleme Kurulunun grup başkanı ve denetçileri, denetim görevi gereğince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına hakim olabilecek.

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