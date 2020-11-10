Devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gitti
Devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82.yılında Anıtkabir'e gitti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünde devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan geçerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.
Törene Erdoğan'ın beraberinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüksek yargı üyeleri de Anıtkabir'deki törene katıldı.
Daha sonra devlet erkanı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenecek anma törenine katılacak.
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