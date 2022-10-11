Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar, kaç TL 2022? İşte güncel sigortasız muayene ücretleri (Özel, devlet)

Sağlık problemi yaşayan veya doktor kontrolü olan vatandaşlar, SGK'lı değillerse devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelere gitmeleri durumunda muayene ücreti öderler. Özellikle ücretlerin hastanelerden hastanelere değişkenlik göstermesi nedeniyle özel ve devlet hastanelerinin güncel sigortasız muayene ücretleri ve çokça araştırılan Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar, kaç TL 2022? sorularının yanıtları haberimizde...

DEVLET HASTANESİ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2022?

Genel Sağlık Sigortası primlerini yatıramadığı için SGK'lı olmayan vatandaşlar devlet hastanelerinde 50 ila 90 TL arasında muayene ücreti ödemektedir. Ek tahlil ve tetkik istenmesi durumunda bu ücretleri artış gösterebilmektedir.

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Özel hastanelerin muayene ücretleri 300 ile 900 TL arasında, üniversite hastanelerinin muayene ücretleri ise 270 ile 450 TL arasında değişmektedir.

Not: Bu ücretler değişiklik gösterebilmektedir.

İŞTE GÜNCEL SİGORTASIZ MUAYENE ÜCRETLERİ (ÖZEL, DEVLET)

2022 güncel fiyatlara göre özel hastanelerin muayene ücretleri ortalama 300 ile 900 TL, devlet hastanelerinde ise 50 - 90 TL aralığında, üniversite hastanelerin ücretleri ise 270 ile 450 TL arasında değişim göstermektedir.

EMAR (MR) ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

Emar ücretleri bölgeye ve emar işlemini yapan hastaneye göre farklılık göstermektedir. Söz konusu ücret 250 TL ise 2 bin 500 TL arasında değişmektedir.

DEVLET HASTANELERİ TAHLİL ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Devlet hastanelerindeki tahlil ücretleri 50 ile 250 TL arasında değişmektedir.