Devlet memuru zam ve tazminatlara ilişkin kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2019 yılında da devam edilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvelle buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
2019'DA DA UYGULANMAYA DEVAM EDECEK
Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.
Etiketler : zam, tazminat, devlet memuru
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