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Devlet personel başkanlığı personel alımı 2020 | KPSS 2020 açık kadrolar | Hangi kurum kaç personel alacak?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar devlet kurumları için açık kadroları öğrenmek istiyor. Kamuda iyi maaşla hayatlarını idame ettirmek isteyenler için Türkiye genelinde açık kadrolar bir hayli yoğun ilgi görüyor. Peki hangi kurum kaç personel alıyor? İşte tam liste...

Devlet personel başkanlığı personel alımı 2020 | KPSS 2020 açık kadrolar | Hangi kurum kaç personel alacak?

Çeşitli devlet kurumları ve üniversitelerde personel alım ilanları açıldı. Devlet güvencesi altında çalışma hayali kuran milyonlarca kişi için sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. İşte kadrosuna personel alımı yapan kurumlar...

HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALACAK 2020?

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte devlet kadrolarına girmek isteyen milyonlarca kişi hangi kurumun kaç personel alacağını araştırmaya başladı. İşte yeni yılda alım yapan yerler...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI


KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI

Devlet personel başkanlığı personel alımı 2020 | KPSS 2020 açık kadrolar | Hangi kurum kaç personel alacak?

400 İDARE MEMURU ALINACAKTIR.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

33 BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI

GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8 ZABITA MEMURU ALACAK

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI

418 MEMUR ALIMI YAPILACAKTIR

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ


4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

67 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

4 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

48 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

60 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Devlet personel başkanlığı personel alımı 2020 | KPSS 2020 açık kadrolar | Hangi kurum kaç personel alacak?


RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

11 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

MAM 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

52 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK ÇALIŞANI) ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ELEMANI) ALACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

19 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ÜYESİ) ALACAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ORDU ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

817 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

6 PERSONEL ALACAK

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

50 SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALACAK

 

Devlet personel başkanlığı personel alımı 2020 | KPSS 2020 açık kadrolar | Hangi kurum kaç personel alacak?


TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI

37 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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