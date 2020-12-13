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Devlet yatılı okuluna silahlı baskın! Yüzlerce öğrenci kaçırıldı

Nijerya'nın Kankara ilçesinde devlete ait bir yatılı okula silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler akşam saatlerinde yurda baskın düzenleyerek yüzlerce öğrenciyi kaçırdı.

Devlet yatılı okuluna silahlı baskın! Yüzlerce öğrenci kaçırıldı

Katsina eyaletinde bulunan Kankara ilçesindeki 800 kişilik devlet yatılı okuluna dün yerel saatle 21.40'da kimliği belirsiz silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Polis Sözcüsü Gambo Isah, ''Öğrencilerimizi korumak için saldırganlara ateş açtık. Çıkan çatışmada 1 polis yaralandı. Kaç öğrenci kayıp ve ya kaçırıldı henüz net bilgiye ulaşamadık.'' dedi.

Isah, öğrencileri bulmak için ordu ve hava kuvvetleri ile birlikte çalışıldığını açıkladı.

ÖĞRENCİLERİN YARISI HALA KAYIP

Bir okul yetkilisi ise yaptığı açıklamada, okulda 800 öğrenci bulunduğunu ve öğrencilerin yarısının hala kayıp olduğunu ifade etti. Yetkili, velilerin kayıp öğrencileri aramak için bir araya geldiğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin memleketi olan Katsina'da sık sık silahlı saldırı ve fidye için adam kaçırma olayları yaşanıyor.

Öte yandan Nijerya'da geçtiğimiz ay Borno eyaletinde radikal terör örgütü tarafından çok sayıda çiftçinin başının kesilerek öldürülmesi ülkede infiale neden olmuştu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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