Devleti hedef alan, CHP'nin dilenci "Muhalif Teyze"si, Türkiye Komünist Partisi'nin üyesi çıktı!

Özellikle Z kuşağının yakından takip ettiği "Ortaya Karışık" isimli Youtube kanalı, toplumsal olayları ve gündeme dair popüler konuları ele almaya devam ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında, sokakta dilenen bir kadına mikrofonu uzatan muhabirler, yaşlı kadının devleti hedef aldığı konuşmasını internette yayımlamış, video kısa süre içerisinde binlerce beğeni almıştı. O görüntülerde yanında sol kesime ait bir gazete bulunduran kadının, aslında dilenci değil, TKP'nin üyesi olduğu iddia edildi.

"HİÇ UTANMADIN MI?"

Birçok haber sitesinin yanı sıra, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Muhalif Teyze"nin röportaj esnasında ve TKP'de konuştuğu anlarda iki resmini birleştirerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Gökçek, "Ekrem bu doğru mu yalan mı? Hiç sesin çıkmadığına göre doğru olduğu anlaşılıyor… Hiç utanmadın mı? Kamu oyundan özür dilemeyi düşünüyor musun?" ifadelerini kullanarak, Muhalif Teyze'nin gerçek bir muhalif olduğunu savundu.